tekken katsuhiro harada ha ufficialmente concluso la sua era con la serie picchiaduro

Katsuhiro Harada ha annunciato la conclusione della sua lunga collaborazione con la serie Tekken, segnando un momento importante nella storia dei giochi di combattimento. Dopo anni di lavoro come producer e direttore, Harada si allontana dal franchise, lasciando un’eredità significativa nel panorama videoludico. Questa comunicazione rappresenta la fine di un’epoca, mantenendo un tono sobrio e rispettoso per riflettere l’importanza di questa fase.

Si chiude ufficialmente un capitolo fondamentale nella storia dei videogiochi di combattimento. Katsuhiro Harada, figura simbolo della serie Tekken, ha confermato di aver concluso la sua lunga esperienza come producer e direttore del franchise. Dopo oltre trent’anni di lavoro, lo sviluppatore ha salutato Bandai Namco e la saga che ha contribuito a definire, con l’annuncio che è arrivato direttamente dai suoi canali social, con parole nette e definitive. Un messaggio che segna la fine di un’epoca. Harada ha chiarito senza ambiguità la sua posizione, scrivendo di non essere più lo sviluppatore né il creatore della serie Tekken, aggiungendo che la cosiddetta “era Harada” può considerarsi conclusa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

