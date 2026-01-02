Teheran avverte Trump | Nessuna ingerenza Proteste e sangue riaccendono la tensione con gli Usa

Da ilgiornale.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Teheran ha rivolto un chiaro monito a Donald Trump, avvertendo di evitare qualsiasi ingerenza negli affari interni dell’Iran. La tensione tra i due paesi si è riaccesa, con recenti proteste che hanno causato vittime. La situazione rimane delicata, mentre le autorità iraniane chiedono rispetto alla sovranità nazionale e invitano gli Stati Uniti a evitare azioni che possano aggravare il conflitto.

Teheran ha lanciato un avvertimento diretto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, invitandolo a “ stare attento ” a qualsiasi ipotesi di intervento americano in Iran. Il messaggio è arrivato attraverso dichiarazioni di Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, ed è la risposta più netta finora alle parole pronunciate da Trump nelle ultime ore. Il presidente statunitense aveva affermato che Washington potrebbe intervenire qualora le autorità iraniane reprimessero con la forza le proteste in corso nel Paese, sostenendo di essere pronto a reagire se i manifestanti venissero uccisi durante le dimostrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

teheran avverte trump nessuna ingerenza proteste e sangue riaccendono la tensione con gli usa

© Ilgiornale.it - Teheran avverte Trump: “Nessuna ingerenza”. Proteste e sangue riaccendono la tensione con gli Usa

Leggi anche: Venezuela, si alza la tensione: gli Usa sequestrano una petroliera. Trump conferma e avverte: “Stanno per succedere altre cose”

Leggi anche: Proteste in Iran, Trump minaccia Teheran

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Trump vede Netanyahu e avverte Hamas: 'Disarmi a breve o pagherà'  - Notizie; Trump all’Iran: se vi riarmate vi abbatteremo; A Gaza la situazione resta «catastrofica».

teheran avverte trump nessunaL’Iran avverte Trump: “Stia attento ai suoi soldati” - Avvertimento dall'Iran nei confronti di Donald Trump: in caso di intervento Usa a Teheran, sarebbe il caos in Medio Oriente. lanotiziagiornale.it

teheran avverte trump nessunaTrump avverte l'Iran: "Se uccidono chi manifesta, interverremo". La replica degli ayatollah: "Attento a quel che fai" - Il presidente Usa su Truth: "Se l'Iran spara e uccide manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati ... huffingtonpost.it

teheran avverte trump nessunaTrump avverte Teheran: “Pronti a intervenire se sparerete sui manifestanti pacifici” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito Teheran che Washington è pronta a intervenire qualora le forze di sicurezza uccidessero manifestanti pacifici ... interris.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.