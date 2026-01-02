Teheran avverte Trump | Nessuna ingerenza Proteste e sangue riaccendono la tensione con gli Usa

Teheran ha rivolto un chiaro monito a Donald Trump, avvertendo di evitare qualsiasi ingerenza negli affari interni dell’Iran. La tensione tra i due paesi si è riaccesa, con recenti proteste che hanno causato vittime. La situazione rimane delicata, mentre le autorità iraniane chiedono rispetto alla sovranità nazionale e invitano gli Stati Uniti a evitare azioni che possano aggravare il conflitto.

Teheran ha lanciato un avvertimento diretto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, invitandolo a " stare attento " a qualsiasi ipotesi di intervento americano in Iran. Il messaggio è arrivato attraverso dichiarazioni di Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, ed è la risposta più netta finora alle parole pronunciate da Trump nelle ultime ore. Il presidente statunitense aveva affermato che Washington potrebbe intervenire qualora le autorità iraniane reprimessero con la forza le proteste in corso nel Paese, sostenendo di essere pronto a reagire se i manifestanti venissero uccisi durante le dimostrazioni.

