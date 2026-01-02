Teatro Pirandello il 2026 si apre con il musical Frozen – Elsa e il castello di ghiaccio

Il Teatro Pirandello inaugura il 2026 con il musical “Frozen – Elsa e il castello di ghiaccio”. Un evento dedicato a famiglie, bambini e appassionati di musical, che offre un’occasione per trascorrere un pomeriggio di intrattenimento e cultura in un ambiente accogliente. L’appuntamento rappresenta l’inizio di una stagione ricca di proposte teatrali e spettacoli per tutti i gusti.

Il nuovo anno del teatro Pirandello si apre con un appuntamento pensato per famiglie, bambini e appassionati di musical. Il 3 gennaio alle 16 andrà in scena "Frozen – Elsa e il Castello di Ghiaccio", spettacolo ispirato al celebre universo Disney che riporta sul palco le atmosfere, i personaggi e.

