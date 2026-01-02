Taylor Gill vuole correre tre gare nel WRC2

Taylor Gill, dopo aver perso il titolo nel JWRC, mira a partecipare a diverse tappe del WRC2. L’australiano lavora per raccogliere il budget necessario per disputare alcune gare con una Toyota GR Yaris Rally2. Tuttavia, le difficoltà finanziarie rappresentano un ostacolo importante nel suo percorso verso la massima competizione rallystica.

Sfumato il titolo nel JWRC, l’australiano sta cercando di mettere insieme il budget per essere al via di qualche gara con una Toyota GR Yaris Rally2 ma il futuro è tutto in salita. La stagione del Junior World Rally Championship si è chiusa nel modo più crudele possibile per Taylor Gill, battuto nel Rally dell’Europa . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Dopo il titolo Junior WRC sfumato per 1,6 secondi, Taylor Gill lavora a un programma privato e selettivo nel WRC2 con Toyota GR Yaris Rally2, guardando già al nuovo ciclo regolamentare del 2027. Nel mirino Svezia, Croazia e Finlandia, per coprire - facebook.com facebook