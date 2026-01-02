Tariffe più care in autostrada anche per chi viaggia sulla A14 La Cna | Prima il danno poi la beffa

Dal 1 gennaio 2026 sono entrati in vigore gli aumenti dei pedaggi autostradali in Italia, inclusa la A14 gestita da Autostrade per l’Italia. La Cna evidenzia come questa revisione comporti costi più elevati per gli automobilisti, aggravando le spese di viaggio. Un incremento che si aggiunge alle sfide di chi percorre quotidianamente le strade, sottolineando le ripercussioni economiche di una decisione che riguarda molti utenti.

Dal 1 gennaio 2026 sono aumentati i pedaggi su gran parte delle autostrade italiane e tra queste c’è anche la A14 gestita da Autostrade per l’Italia. Ritocchi tariffari pari ad aumenti dell’1,5 sui costi attuali. “Dopo il danno provocato da lavori interminabili, adesso a imprese e cittadini tocca. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

