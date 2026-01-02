Tariffe più care in autostrada anche per chi viaggia sulla A14 La Cna | Prima il danno poi la beffa

Dal 1 gennaio 2026 sono entrati in vigore gli aumenti dei pedaggi autostradali in Italia, inclusa la A14 gestita da Autostrade per l’Italia. La Cna evidenzia come questa revisione comporti costi più elevati per gli automobilisti, aggravando le spese di viaggio. Un incremento che si aggiunge alle sfide di chi percorre quotidianamente le strade, sottolineando le ripercussioni economiche di una decisione che riguarda molti utenti.

Pedaggi autostradali più cari da gennaio, il Mit: "Vanificati i nostri sforzi". Di quanto aumentano le tariffe - Il ministero dei Trasporti accusa la Consulta di aver reso vano l'impegno del governo di mantenere il congelamento delle tariffe. today.it

Perché i pedaggi autostradali saranno più cari nel 2026: ecco tutte le tariffe - È frutto di una decisione della Consulta per tutelare la libertà di impresa ... avvenire.it

Nel 2026 il carrello della spesa, il pieno di carburante, la polizza auto e perfino il pacchetto di sigarette costeranno di più. Non c’è stata una crisi improvvisa e nemmeno uno shock esterno. Accade per una scelta politica precisa: rinviare oggi, scaricare domani. x.com

Caro Energia, per le imprese sarde prezzi alle stelle: «Non siamo un bancomat» – ecco dove si spende di più Bollette più care rispetto alle realtà europee, quanto incide sul bilancio delle aziende - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.