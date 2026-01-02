Taranto | spari dal balcone la notte di capodanno individuato minorenne Polizia

La Polizia di Stato ha identificato un minorenne responsabile di aver sparato colpi di pistola dal balcone di casa durante la notte di Capodanno a Taranto. L'episodio, documentato in un video diventato virale, ha attirato l’attenzione delle autorità che hanno avviato le indagini per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti rischiosi.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia l: La Polizia di Stato ha identificato il presunto responsabile immortalato in un video diventato virale sul web mentre con una pistola in pugno sparava colpi dal balcone di casa per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In particolare, gli accertamenti dei Falchi della Squadra Mobile hanno preso subito dopo la diffusione del video sulle piattaforme social Facebook, TikTok ed alcune testate giornalistiche. Dagli accertamenti esperiti legati all'individuazione del profilo Instagram ed anche grazie alla profonda conoscenza della città, i poliziotti hanno esaminato il video, individuando il presunto responsabile e l'appartamento dal cui balcone il giovane esplodeva i colpi.

