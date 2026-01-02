Tangenziale di Napoli scatta l’aumento di 5 cent | prevista manifestazione di protesta lunedì 5 gennaio

A partire da giovedì 1° gennaio, sulla Tangenziale di Napoli è stato applicato un aumento di 5 centesimi ai pedaggi, in linea con le recenti disposizioni nazionali di adeguamento all’inflazione. La modifica riguarda il tratto urbano a pagamento e si inserisce in un contesto di variazioni tariffarie su scala nazionale. Per lunedì 5 gennaio è prevista una manifestazione di protesta da parte degli utenti.

Scatta l'aumento anche sulla Tangenziale di Napoli. A partire da ieri, giovedì 1° gennaio, il tratto urbano a pagamento è stato coinvolto nel rincaro dei pedaggi autostradali deciso a livello nazionale per l'adeguamento all'inflazione. Il costo del transito sale così a 1,05 euro, con un incremento di 5 centesimi. Oggi, 2 gennaio, si registrano lunghe code.

