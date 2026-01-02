Tangenziale chiusa per una notte | ecco dove

Da napolitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tangenziale di Napoli sarà chiusa dall'11 alle 12 gennaio, per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, l’uscita di Secondigliano Aeroporto, provenendo da Capodichino e autostrade, sarà inaccessibile dalle 23:00 alle 6:00. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di manutenzione, dalle 23:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 gennaio, sarà chiusa l'uscita di Secondigliano Aeroporto, per chi proviene da Capodichinoautostrade. In alternativa si consiglia di uscire a Capodichino Aeroporto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

tangenziale chiusa per una notte ecco dove

© Napolitoday.it - Tangenziale chiusa per una notte: ecco dove

Leggi anche: A23 chiusa per una notte: stop in direzione Austria, ecco quando

Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia, controlli anche sulla Tangenziale di Como: ecco dove

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chiusura notturna per la tangenziale est, confermati i divieti per il 2026: tutte le informazioni; Roma si sveglia con una notizia tragica: Questa strada sarà chiusa almeno fino a giugno | L'ordinanza del Sindaco Gualtieri mette in ginocchio la Capitale; Tangenziale chiusa per perdita di gas a Fiorenzuola; Schianto nella notte sulla tangenziale: 22enne muore dopo l’impatto con un camion.

tangenziale chiusa notteTangenziale chiusa per una notte: ecco dove - Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di manutenzione, dalle 23:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 gennaio, sarà chiusa l'uscita di Secondigliano Aeroporto, per chi proviene da ... napolitoday.it

tangenziale chiusa notteLa Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico - Rinnovato il divieto di transito notturno sulla Tangenziale Est a Roma anche per il nuovo anno: strada chiusa al traffico per i primi sei mesi ... fanpage.it

Tangenziale Est di nuovo chiusa, ma solo di notte - Fino al 14 agosto, tra le 21 e le 23, la carreggiata sarà ridotta e la circolazione sarà consentita nella corsia libera dal cantiere. rainews.it

12 Espressioni Italiane sul NATALE che usiamo tutto l'anno

Video 12 Espressioni Italiane sul NATALE che usiamo tutto l'anno

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.