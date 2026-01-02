Tangenziale chiusa per una notte | ecco dove

La Tangenziale di Napoli sarà chiusa dall'11 alle 12 gennaio, per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, l’uscita di Secondigliano Aeroporto, provenendo da Capodichino e autostrade, sarà inaccessibile dalle 23:00 alle 6:00. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di manutenzione, dalle 23:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 gennaio, sarà chiusa l'uscita di Secondigliano Aeroporto, per chi proviene da Capodichinoautostrade. In alternativa si consiglia di uscire a Capodichino Aeroporto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tangenziale chiusa per una notte: ecco dove Leggi anche: A23 chiusa per una notte: stop in direzione Austria, ecco quando Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia, controlli anche sulla Tangenziale di Como: ecco dove Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chiusura notturna per la tangenziale est, confermati i divieti per il 2026: tutte le informazioni; Roma si sveglia con una notizia tragica: Questa strada sarà chiusa almeno fino a giugno | L'ordinanza del Sindaco Gualtieri mette in ginocchio la Capitale; Tangenziale chiusa per perdita di gas a Fiorenzuola; Schianto nella notte sulla tangenziale: 22enne muore dopo l’impatto con un camion. Tangenziale chiusa per una notte: ecco dove - Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di manutenzione, dalle 23:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 gennaio, sarà chiusa l'uscita di Secondigliano Aeroporto, per chi proviene da ... napolitoday.it

La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico - Rinnovato il divieto di transito notturno sulla Tangenziale Est a Roma anche per il nuovo anno: strada chiusa al traffico per i primi sei mesi ... fanpage.it

Tangenziale Est di nuovo chiusa, ma solo di notte - Fino al 14 agosto, tra le 21 e le 23, la carreggiata sarà ridotta e la circolazione sarà consentita nella corsia libera dal cantiere. rainews.it

12 Espressioni Italiane sul NATALE che usiamo tutto l'anno

Rinnovato il divieto di transito notturno sulla Tangenziale Est a Roma anche per il nuovo anno: strada chiusa al traffico per i primi sei mesi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.