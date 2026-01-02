Taglio Irpef premi e lavoro festivo | come cambia la busta paga nel 2026

Le modifiche alle aliquote Irpef, introdotte dalla legge di Bilancio 2026, influiranno sulla retribuzione di molti lavoratori italiani. Con l’abolizione di alcune detrazioni e l’adeguamento delle soglie, la busta paga subirà variazioni significative, specialmente in relazione a premi e lavoro festivo. Questa guida analizza in modo chiaro e preciso gli impatti delle nuove norme, offrendo un quadro aggiornato sulle novità fiscali che entreranno in vigore nel 2026.

Le nuove aliquote dell’Irpef contenute nella legge di Bilancio, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2025, segnano un punto di svolta per milioni di lavoratori italiani. L’obiettivo dichiarato dai ministri Giancarlo Giorgetti e Marina Elvira Calderone è quello di sostenere concretamente il potere d’acquisto attraverso un incremento strutturale dei redditi netti. Oltre alla rimodulazione delle aliquote, il governo ha introdotto agevolazioni significative per il lavoro notturno, i turni festivi e i rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026. La strategia del governo risponde alle richieste di una maggiore equità fiscale avanzate da sindacati e datori di lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Taglio Irpef, premi e lavoro festivo: come cambia la busta paga nel 2026 Leggi anche: Stipendi, gli aumenti da gennaio: da taglio Irpef a flat tax straordinari e premi detassati, come cambia la busta paga Leggi anche: Come cambia la busta paga, dalle aliquote Irpef ai buoni pasto. Aumenti, premi e tasse: tutte le novità per il 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra 2026: riduzioni Irpef, detassazioni e bonus in busta paga per lavoratori privati e pubblici; Dal taglio dell’Irpef agli aumenti, tutti gli sgravi sullo stipendio nel 2026; Manovra, cosa succede agli stipendi: tutte le novità su Irpef, festivi, premi di risultato e buoni pasto; Busta paga: le novità in arrivo nel 2026 tra taglio IRPEF e nuove flat tax. Stipendi, come cambiano nel 2026: taglio Irpef, aumenti e sconti fiscali (su turni festivi e buoni pasto), ecco la nuova busta paga - L’intervento sull’Irpef riduce dal 35 al 33% l’aliquota di prelievo sul secondo scaglione di reddito imponibile, quello tra 28 mila e 50 mila euro lordi: come cambia la busta paga ... msn.com

Dal taglio dell’Irpef, al silenzio-assenso sul Tfr. Tutte le misure della manovra sul lavoro - Dal 2026 l’aliquota Irpef applicata nella seconda fascia di reddito, quella sopra i 28mila euro, calerà dal 35% al 33%, ma i benefici saranno contenuti ... repubblica.it

Manovra 2026: riduzioni Irpef, detassazioni e bonus in busta paga per lavoratori privati e pubblici - Dal taglio della seconda aliquota Irpef, che passa dal 35 al 33%, alla detassazione degli aumenti contrattuali derivanti dai rinnovi firmati tra il 2024 e il 2026. msn.com

Per saperne di più, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/dal-taglio-irpef-premi-e-festivi-impatto-busta-paga-2026-AI39Mae #Manovra #Irpef #bonus #lavoro - facebook.com facebook

Taglio dell’Irpef per i redditi fino a 50mila euro, risorse per la sanità, aiuti alle imprese che investono: sono alcune delle novità introdotte dalla Legge di #Bilancio per il 2026. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.