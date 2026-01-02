Taglio dell’Irpef per il 2026 come cambia la busta paga e per quali lavoratori
La Legge di Bilancio 2026 introduce modifiche fiscali che interesseranno i lavoratori dipendenti, tra cui il taglio dell’Irpef e tre diverse flat tax. Questi interventi fiscali avranno un effetto sulla busta paga, rendendola leggermente più elevata. Di seguito, si approfondiscono le principali novità e i lavoratori coinvolti.
Alcune importanti novità fiscali per i lavoratori dipendenti sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2026: il taglio dell’Irpef e tre diverse flat tax riservate ai lavoratori nel privati andranno ad impattare sulla busta paga, rendendola leggermente più corposa. A partire dal 1° gennaio 2026, inoltre, sono entrate in vigore le nuove regole sugli aumenti contrattuali, sui premi di produttività, sugli straordinari e il lavoro notturnofestivo. I vantaggi economici che i lavoratori potranno beneficiare grazie ai tagli Irpef possono arrivare fino a 440 euro all’anno. Al momento sarebbe allo studio, da parte del Governo, un ulteriore aumento, grazie al quale sarebbe aumentata la platea dei potenziali beneficiari e che potrebbe portare per questi soggetti ad un risparmio fiscale annuo di circa 200 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Taglio Irpef, premi e lavoro festivo: come cambia la busta paga nel 2026
Leggi anche: Stipendi, aumenti netti da gennaio con il taglio dell'Irpef: come cambia la busta paga. Le simulazioni
Stipendi, come cambiano nel 2026: taglio Irpef, aumenti e sconti fiscali (su turni festivi e buoni pasto), ecco la nuova busta paga - L’intervento sull’Irpef riduce dal 35 al 33% l’aliquota di prelievo sul secondo scaglione di reddito imponibile, quello tra 28 mila e 50 mila euro lordi: come cambia la busta paga ... msn.com
Stipendi 2026, come cambia la busta paga: gli aumenti, il taglio all'Irpef e le agevolazioni - La Manovra per il 2026 ha introdotto una serie di interventi destinati a incidere in modo diretto sugli stipendi dei lavoratori. msn.com
Stipendi, aumenti da gennaio 2026: dal taglio Irpef ai Ccnl, come cambiano le buste paga - Sembra inoltre essere prevista una flat tax del 5% sugli aumenti contrattuali per i dipendenti del privato con stipendi fino a 28mila euro, applicabile anche alle intese che verranno firmate nel 2026: ... tg24.sky.it
Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi
Taglio Irpef, come cambiano gli stipendi nel 2026 - facebook.com facebook
Taglio dell’Irpef per i redditi fino a 50mila euro, risorse per la sanità, aiuti alle imprese che investono: sono alcune delle novità introdotte dalla Legge di #Bilancio per il 2026. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.