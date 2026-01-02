Taglio dell’Irpef per il 2026 come cambia la busta paga e per quali lavoratori

La Legge di Bilancio 2026 introduce modifiche fiscali che interesseranno i lavoratori dipendenti, tra cui il taglio dell’Irpef e tre diverse flat tax. Questi interventi fiscali avranno un effetto sulla busta paga, rendendola leggermente più elevata. Di seguito, si approfondiscono le principali novità e i lavoratori coinvolti.

Alcune importanti novità fiscali per i lavoratori dipendenti sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2026: il taglio dell’Irpef e tre diverse flat tax riservate ai lavoratori nel privati andranno ad impattare sulla busta paga, rendendola leggermente più corposa. A partire dal 1° gennaio 2026, inoltre, sono entrate in vigore le nuove regole sugli aumenti contrattuali, sui premi di produttività, sugli straordinari e il lavoro notturnofestivo. I vantaggi economici che i lavoratori potranno beneficiare grazie ai tagli Irpef possono arrivare fino a 440 euro all’anno. Al momento sarebbe allo studio, da parte del Governo, un ulteriore aumento, grazie al quale sarebbe aumentata la platea dei potenziali beneficiari e che potrebbe portare per questi soggetti ad un risparmio fiscale annuo di circa 200 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

