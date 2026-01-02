Taglia la strada all' ambulanza poi minaccia l' equipaggio | Se non avete il ferito a bordo faccio una segnalazione

Un'ambulanza in servizio è stata ostacolata da un furgone che le ha tagliato la strada, impedendo il normale proseguimento del percorso. Successivamente, l’autista del furgone ha minacciato l’equipaggio, chiedendo di verificare la presenza di un paziente a bordo. Questi episodi sottolineano l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e di comportamento civile nel rispetto delle emergenze.

