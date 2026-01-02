Taglia la strada all' ambulanza poi minaccia l' equipaggio | Se non avete il ferito a bordo faccio una segnalazione
Un'ambulanza in servizio è stata ostacolata da un furgone che le ha tagliato la strada, impedendo il normale proseguimento del percorso. Successivamente, l’autista del furgone ha minacciato l’equipaggio, chiedendo di verificare la presenza di un paziente a bordo. Questi episodi sottolineano l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e di comportamento civile nel rispetto delle emergenze.
Stavano trasportando un paziente all'ospedale quando un furgone ha tagliato la strada all'ambulanza impedendogli di proseguire la marcia. A bordo del veicolo un uomo che senza proferire parola si è avvicinato allo sportello dell'autista del 118 per poi minacciare lui e l'infermiere che si trovava. 🔗 Leggi su Romatoday.it
