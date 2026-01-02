Il collage analogico come tecnica artistica e strumento di riflessione critica sulla cultura visiva contemporanea; come pratica ecologica di riscrittura visiva e coabitazione silenziosa collettiva. Attraverso la pratica manuale del ritaglio, dell’assemblaggio e della ricomposizione di immagini, riconosciuta come pratica di mindfulness e queer per sua natura, verranno esplorati insieme ad Angelica Seccafieno in collaborazione con " La Forestiera " i temi della rappresentazione e dell’ influenza dei media sulla costruzione dell’ identità e di immaginari precostituiti. Il laboratorio, intitolato "Tagli vivi", si terrà domani, sabato 3 gennaio, nella sede di CasermArcheologica di Sansepolcro ed è ovviamente il primo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tagli vivi". Un laboratorio di collage

