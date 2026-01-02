Tagli all’aria pulita | riduzione degli investimenti per combattere l’inquinamento in Pianura Padana

Negli ultimi anni, la Pianura Padana ha continuato a registrare livelli elevati di inquinamento atmosferico, nonostante le misure adottate. L’Unione Europea ha più volte contestato l’Italia per la gestione della qualità dell’aria, pronunciandosi con sanzioni e condanne definitive dalla Corte di Giustizia UE. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi più efficaci per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute dei cittadini.

La Pianura Padana, ancora oggi, resta una delle aree più sature di smog dell'intero continente. Da anni l' Unione europea sanziona l'Italia per i livelli allarmanti di inquinamento, infatti il nostro Paese conta già due condanne definitive dalla Corte di Giustizia UE. Il rischio è che possa arrivarne una terza, a causa della scelta del governo Meloni di invertire la rotta sul piano finanziario. La nuova Legge di bilancio prevede un taglio del 75% ai fondi destinati agli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria tra il 2026 e il 2028. Gli investimenti stavano generando effetti positivi.

