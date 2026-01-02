Tabaccaia malmenata in zona Barca due arresti

Due giovani di 21 e 22 anni sono stati arrestati a Bologna, in zona Barca, con l'accusa di aver rapinato una tabaccheria, sottraendo il denaro e aggredendo la titolare. L'episodio si è verificato il 2 gennaio 2025, quando i sospetti hanno violato la sicurezza dell'esercizio commerciale, causando danni fisici alla proprietaria. Le forze dell'ordine hanno prontamente intervenuto, assicurando i responsabili alle autorità.

Bologna, 2 gennaio 2025 - Avevano messo a segno un colpo in una tabaccheria in zona Barca, asportando il fondo cassa e aggredendo la titolare dell'attività, scaraventandola per terra e poi contro il muro: arrestati due bolognesi di 22 e 21 anni. Sono finiti in manette i due presunti autori di una rapina avvenuta il 13 novembre scorso, quando due giovani a volto coperto avevano fatto irruzione nel piccolo negozio di via della Barca, rubando 680 euro in contanti e malmenando la proprietaria, donna di 76 anni, che aveva subito sporto denuncia al commissariato di polizia Santa Viola. Sul posto era intervenute anche le Volanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tabaccaia malmenata in zona Barca, due arresti Leggi anche: Anzio, controlli nella zona della stazione Lavinio: tre arresti e due denunce Leggi anche: Spaccio di crack in zona Tempio, due arresti da parte dei Carabinieri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tabaccaia malmenata in zona Barca, due arresti - Il colpo in novembre, durante la perquisizione gli agenti sono stati aggrediti ... ilrestodelcarlino.it

Violenta rapina alla Barca. Tabaccaia derubata e scaraventata a terra: "Ora vivo nella paura" - "Ogni volta che qualcuno apre la porta, ho paura che possa risuccedere ciò che mi è accaduto. ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.