Svizzera | Tajani ' dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati' **

In Svizzera, sei italiani risultano ancora dispersi dopo l'incidente, mentre 13 sono ricoverati in ospedale, tra cui alcuni al Niguarda di Milano. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con le autorità impegnate a identificare i feriti e a fornire assistenza. Questo aggiornamento evidenzia l'importanza di coordinare gli interventi e mantenere informata la comunità italiana coinvolta.

Berna, 2 gen. (Adnkronos) - "Ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati in ospedali svizzeri e al Niguarda di Milano. Quanto ai dispersi, potrebbero essere fra i 6 feriti non ancora identificati". Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che "le autorità hanno promesso una risposta rapida per individuare le responsabilità. Abbiamo inviato un elicottero, psicologi e medici, oltre a una task force per sostenere i nostri connazionali. A Crans-Montana è rimasta in supporto anche una funzionaria dell'Unità di crisi della Farnesina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

