**Svizzera | Tajani ' dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati' **

In Svizzera, sei italiani risultano ancora dispersi dopo l'incidente, mentre 13 sono ricoverati in ospedale, tra cui alcuni al Niguarda di Milano. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con le autorità impegnate a identificare i feriti e a fornire assistenza. Questo aggiornamento evidenzia l'importanza di coordinare gli interventi e mantenere informata la comunità italiana coinvolta.

Berna, 2 gen. (Adnkronos) - "Ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati in ospedali svizzeri e al Niguarda di Milano. Quanto ai dispersi, potrebbero essere fra i 6 feriti non ancora identificati". Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che "le autorità hanno promesso una risposta rapida per individuare le responsabilità. Abbiamo inviato un elicottero, psicologi e medici, oltre a una task force per sostenere i nostri connazionali. A Crans-Montana è rimasta in supporto anche una funzionaria dell'Unità di crisi della Farnesina". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Svizzera: Tajani, 'dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati'** Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Leggi anche: Crans-Montana: 13 italiani feriti, sei i dispersi. Tajani in Svizzera: "Qualcosa non ha funzionato" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Tajani: Lista dei dispersi in crescita, ai familiari dico: contattate l'ambasciata o la Farnesina; Crans Montana, scendono a sei gli italiani dispersi. Alcuni sono minorenni. Ecco i primi nomi; Strage di Capodanno in Svizzera, 6 gli italiani dispersi e 13 i feriti. Una 16enne milanese in coma. Tragedia a Crans Montana, Tajani: 13 italiani feriti e 6 dispersi - Il bilancio finale dell’incendio devastante nel bar 'Le Constellation' è di 47 vittime e 112 feriti. italiaoggi.it

