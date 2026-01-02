Svizzera non confermata morte italiano

Non è stata ancora confermata ufficialmente la notizia della morte del 17enne genovese coinvolto nell’incendio a Crans-Montana, in Svizzera. La Federazione Italiana Golf aveva inizialmente comunicato l’accaduto, ma fonti ufficiali non hanno confermato la tragedia. La situazione resta sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti ufficiali per chiarire l’accaduto.

14.36 Non è stata confermata ufficialmente la morte del 17enne genovese annunciata dalla Federazione Italiana Golf nell' incendio del locale a Crans-Montana. La situazione degli italiani coinvolti nella tragedia avvenuta in Svizzera resta dunque al momento di 6 dispersi e 13 feriti. Alcuni dei connazionali ustionati sono stati o saranno trasferiti al Niguarda di Milano, altri resteranno ricoverati negli ospedali svizzeri.

Crans-Montana, confermata la morte del 17enne italiano Emanuele Galeppini. Ancora decine di feriti e dispersi - È stata confermata la morte di Emanuele Galeppini, il 17enne italiano presente nel locale di Crans- online-news.it

Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana: 16 anni, era una promessa del golf. Il cordoglio della Federazione - Emanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, è la prima vittima riconosciuta dell'incendio divampato a Crans Montana, Svizzera, per la ... msn.com

“È una tragedia immane” quella che si è registrata a Crans-Montana, in Svizzera, “ho visto immagini drammatiche” e “dopo aver posato un mazzo di fiori andrò a incontrare le famiglie coinvolte”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio T - facebook.com facebook

*NOTA FARNESINA - SITUAZIONE ITALIANI A CRANS-MONTANA* Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Crans-Montana in Svizzera per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio occorso la notte di Capodanno nel b x.com

