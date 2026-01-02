Svizzera | Fontana sente ambasciatore ' Camera si stringe a famiglie e feriti'
Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha contattato l’ambasciatore italiano in Svizzera per esprimere vicinanza e solidarietà alle famiglie e ai feriti dopo la tragedia di Crans-Montana. L’azione si inserisce nel quadro delle iniziative istituzionali di supporto ai cittadini italiani coinvolti nell’incidente.
Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha telefonato all'ambasciatore italiano in Svizzera per un aggiornamento sui nostri connazionali, per manifestare vicinanza e solidarietà alle famiglie e per offrire la piena disponibilità al supporto istituzionale, a seguito della strage di Crans-Montana. "La Camera dei deputati si stringe alle famiglie coinvolte e ai feriti - dichiara Fontana -. Ringrazio gli operatori, il personale diplomatico e il personale medico sanitario che, anche in Italia, stanno lavorando senza sosta per prestare soccorso, cure e aiuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 100 feriti. Un medico valdostano in Svizzera: «Situazione catastrofica» | L'ambasciatore: «Ci sono italiani di cui non abbiamo notizie»
Leggi anche: Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: "Ci sono connazionali che non hanno notizie di familiari" "Il rogo e il sangue: una carneficina"
Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans- tg24.sky.it
Ambasciatore Svizzera, "Più resilienti grazie a innovazione" - Però l'innovazione da sola non basta: servono strutture e una governance solidi; ci vogliono amici, partner, vicini. ansa.it
“I nostri genitori sono in Svizzera a cercarlo. Spero che sia vivo” - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.