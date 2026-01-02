Svizzera | Fontana sente ambasciatore ' Camera si stringe a famiglie e feriti'

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha contattato l’ambasciatore italiano in Svizzera per esprimere vicinanza e solidarietà alle famiglie e ai feriti dopo la tragedia di Crans-Montana. L’azione si inserisce nel quadro delle iniziative istituzionali di supporto ai cittadini italiani coinvolti nell’incidente.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha telefonato all'ambasciatore italiano in Svizzera per un aggiornamento sui nostri connazionali, per manifestare vicinanza e solidarietà alle famiglie e per offrire la piena disponibilità al supporto istituzionale, a seguito della strage di Crans-Montana. "La Camera dei deputati si stringe alle famiglie coinvolte e ai feriti - dichiara Fontana -. Ringrazio gli operatori, il personale diplomatico e il personale medico sanitario che, anche in Italia, stanno lavorando senza sosta per prestare soccorso, cure e aiuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

