Svizzera | Conte sente Meloni e Tajani ' tragedia tocca tutti il M5s c' è per tutte le misure utili'

Il presidente Conte ha espresso la sua vicinanza alle vittime dell'incidente di Crans-Montana, sottolineando come la tragedia coinvolga tutta la società. In contatto con Meloni e Tajani, ha evidenziato l’importanza di adottare tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza. La vicinanza delle istituzioni e delle forze politiche si traduce in un impegno condiviso per sostenere i giovani e le famiglie colpite.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Col passare delle ore le notizie e le immagini che ci arrivano da Crans-Montana ci restituiscono i contorni di una tragedia nazionale, che ci tocca tutti come genitori, a me come padre, visto che sono coinvolti dei giovanissimi". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Questa mattina ho chiamato la Presidente Meloni per avere aggiornamenti e farle sapere che il Movimento 5 Stelle c'è per tutte le misure e gli interventi che servono per l'assistenza agli italiani coinvolti e alle loro famiglie -prosegue Conte-. Le ho detto che dobbiamo premere perché le indagini per accertare le responsabilità procedano con massimo rigore e professionalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

