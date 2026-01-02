Svizzera | Carlo e Camilla ' profondamente rattristati per tragedia Crans-Montana'

Re Carlo e la regina Camilla esprimono il loro rammarico per la tragedia di Crans Montana, dove un grave incendio ha causato la perdita di molte vite. La notizia, confermata dalle autorità, evidenzia l'entità del disastro e la sensibilità delle figure reali di fronte a questa grave calamità.

Londra, 2 gen. (Adnkronos) - Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, sono "profondamente rattristati" dal "devastante" incendio a Crans Montana, in cui sono morte almeno 47 persone. Lo ha dichiarato il sovrano britannico su X, aggiungendo che è stato "estremamente straziante che una notte di festa per giovani e famiglie si sia trasformata in una tragedia così da incubo". Oltre alle persone morte, 115 sono rimaste ferite, la maggior parte delle quali in modo grave, in un bar della località alpina di Crans-Montana, meno di due ore dopo la mezzanotte di Capodanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

