Sventato dall’Fbi un attacco terroristico in stile Isis a Capodanno in North Carolina Arrestato un 18enne
L’Fbi ha intercettato e fermato un tentativo di attacco terroristico in North Carolina, pianificato per la notte di Capodanno. Un giovane di 18 anni è stato arrestato nell’ambito delle indagini. L’operazione ha prevenuto un episodio di potenziale violenza, evidenziando l’importanza della vigilanza nelle attività di contrasto al terrorismo.
Washington, 2 gennaio 2025 – L’Fbi ha sventato un attacco terroristico “in stile Isis” in un supermercato americano la notte di Capodanno. È successo a Charlotte, la città più grande del North Carolina. A renderlo noto su X è stata l’agenzia federale Usa, la notizia è stata riportata anche dalla tv statunitense Fox News. Il diciottenne Christian Sturdivant è stato arrestato e incriminato per "aver tentato di fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera", ha dichiarato il procuratore distrettuale Russ Ferguson. Strage a Bondi Beach, l’ombra dell’Isis sui 16 morti. I killer padre e figlio avrebbero giurato fedeltà allo Stato Islamico "Il caso di un attentato sventato a Charlotte è l'ultimo esempio dello straordinario lavoro dell'Fbi", ha dichiarato il direttore dell'agenzia Kash Patel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
