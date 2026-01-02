Susie anticipa la sorpresa a Giona e Rosa.

Susie Peri è il primo bebè del 2026 in provincia di Sondrio, nata con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista. Alle 11 di ieri, presso l’ospedale di Sondalo, ha visto la luce con un peso di 3,6 chili. La nascita di Susie rappresenta un lieto inizio per il nuovo anno, portando con sé speranza e gioia per la comunità locale.

È rosa il primo fiocco del 2026 in provincia di Sondrio. È quello di Susie Peri, venuta alla luce con qualche giorno d’anticipo – il suo arrivo era atteso per il 6 gennaio – e 3,6 chili di tenerezza alle 11 di ieri all’ospedale di Sondalo. Mamma Cristina Quetti e papà Elia Peri avranno un bel daffare, visto che sono già genitori di Giona, tre anni, e Rosa, 17 mesi soltanto (nella foto). A chiudere il 2025 è stato invece Christian Tamola, nato poco dopo le 19.30 all’Ospedale di Sondrio: un piccolo gigante di quasi 3,7 chilogrammi che, a differenza di Susie, ha voluto festeggiare Capodanno anziché Natale, giorno nel quale era atteso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

