Supplenze docenti dopo il 31 dicembre sono temporanee e assegnate solo da Graduatorie di istituto Nota Bari

A partire dal 1° gennaio, le supplenze docenti sono considerate temporanee e assegnate esclusivamente tramite le Graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2025/26, l'Ufficio Scolastico di Bari ha comunicato di aver completato le procedure di individuazione da GPS, garantendo così la copertura delle supplenze secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

