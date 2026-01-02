Supplenze docenti 2025 26 nomine da GPS concluse a Torino

L'Ufficio Scolastico di Torino ha completato le nomine per le supplenze dei docenti relative all’anno scolastico 2025/26, con incarichi assegnati fino al 30 giugno o al 31 agosto 2026. Le procedure, concluse secondo le normative vigenti, riguardano le nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Questa fase rappresenta un passaggio importante per garantire la regolare attività scolastica nel prossimo anno accademico.

Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: bollettini nomine da GPS [Aggiornato]

