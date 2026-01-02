Superlega la Sir cerca punti pesanti Plotnytskyi spiega come battere Milano | Avere pazienza e non forzare

La Sir Safety Conad Perugia si prepara a tornare in campo in un momento di maggiore intensità, con più incontri settimanali. Dopo un periodo di recupero, la squadra si concentra sulla strategia per affrontare la Superlega, con Plotnytskyi che sottolinea l’importanza di pazienza e gestione del ritmo contro Milano. La formazione cerca punti pesanti per consolidare la posizione in classifica, mantenendo attenzione e disciplina in ogni match.

Dopo un periodo in cui si è potuto recuperare le energie per la Sir Susa Scai Perugia torna il tempo di giocare più partite alla settimana.Quella di domenica contro Milano inaugura uno dei tanti tour de force di questa stagione, che proseguirà con la trasferta alle Canarie per la Champions e con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

