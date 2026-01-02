Superlavoro nella notte di San Silvestro per le centrali 118 dell’Asl Toscana Centro

Durante la notte di San Silvestro, le centrali 118 dell’Asl Toscana Centro hanno continuato a garantire il servizio di emergenza sanitaria, nonostante la festività. Mentre molti festeggiavano, il personale si è impegnato nel monitoraggio e nella gestione delle situazioni di emergenza, assicurando assistenza continua e tempestiva a chi ne aveva bisogno. Un impegno costante che sottolinea l’importanza di un sistema sempre attivo, anche nelle occasioni di festività.

FIRENZE – Mentre la maggior parte delle persone salutava l’arrivo del nuovo anno, il sistema dell’emergenza sanitaria dell’Asl Toscana Centro era pienamente operativo. Tra la sera di San Silvestro e le prime ore dell’1 gennaio, le centrali 118 di Firenze-Prato e Pistoia-Empoli hanno garantito la gestione delle richieste di soccorso in una delle notti più delicate dell’anno, sotto il coordinamento del Dipartimento emergenza urgenza dell’Asl Toscana Centro diretto dal dottor Simone Magazzini e delle centrali 118 guidate dal dottor Andrea Nicolini. Nel dettaglio, la centrale 118 Firenze-Prato ha gestito 172 interventi tra le 20 del 31 dicembre e le 8 del mattino successivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Sanguinosa rissa nella notte di San Silvestro a San Benedetto, 4 feriti Leggi anche: Notte di San Silvestro, il centro diventa una pista da ballo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno movimentato nel savonese: notte di superlavoro per soccorsi e forze dell’ordine; Notte di San Silvestro, nel casertano 26 interventi dei vigili del fuoco | FOTO; Caserta, a fuoco la sede dell'ex Inps: notte di superlavoro per i pompieri; Bevono troppo a Capodanno, dieci giovani finiscono in ospedale. Botte a Civitanova: ferito 19enne. Caserta, a fuoco la sede dell'ex Inps: notte di superlavoro per i pompieri - L'articolo Caserta, a fuoco la sede dell'ex Inps: notte di superlavoro per i pompieri proviene da OttoPagine. msn.com

Notte di San Silvestro, oggi 31 dicembre 2026/ Tradizioni e usanze: lenticchie, intimo rosso, uva… - Notte di San Silvestro, riti e usanze per accogliere l'anno nuovo: dai vestiti rossi alle lenticchie, ecco come attirare la fortuna ... ilsussidiario.net

Notte di San Silvestro, quindici location per brindare al 2026 - E siamo arrivati alle fine del 2025, superando il primo quarto di secolo. msn.com

Capodanno movimentato nel savonese: notte di superlavoro per soccorsi e forze dell’ordine - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.