Superenalotto numeri combinazione vincente di oggi 2 gennaio

Oggi, 2 gennaio 2026, si è svolto il primo concorso del Superenalotto dell’anno. Nessuna combinazione ha centrato il '6' né il '5+1', segnando un'estrazione senza vincite di prima categoria. L’assenza di jackpot vincenti apre nuove possibilità per le prossime estrazioni, mantenendo vivo l’interesse degli appassionati e dei giocatori.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto-Superstar di oggi, 2 gennaio 2026, nel primo appuntamento dell'anno. Sei punti '5' hanno ottenuto una quota unitaria di 30.409,79 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 100.500.000 euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri e combinazione vincente Leggi anche: SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 3 novembre Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre; Superenalotto, numeri e combinazione vincente 27 dicembre 2025; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 27 dicembre 2025; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 30 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6+1, vinti 16 5. Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 2 gennaio - Superstar di oggi, 2 gennaio 2026, nel primo appuntamento dell'anno. adnkronos.com

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot - Scopri tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari e i frequenti e il jackpot. virgilio.it

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 2 gennaio 2026 - Primo concorso e primo appuntamento con la fortuna dell'anno: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, in diretta su Today. today.it

Tutte le ruote del Lotto, i numeri vincenti del concorso del 10eLotto e la sestina vincente del Superenalotto - facebook.com facebook

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.