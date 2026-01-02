Suoni Magi zampogne e suoni antichi a Mercogliano
Mercogliano ospita la terza edizione di “Suoni Magi”, una rassegna dedicata alle zampogne e ai suoni tradizionali. Organizzata dall’Amministrazione comunale, l’evento si propone di valorizzare le tradizioni musicali antiche attraverso incontri e esibizioni. Un’occasione per riscoprire le sonorità tradizionali e mantenere viva la cultura locale nel rispetto delle radici storiche.
Mercogliano si prepara ad accogliere la terza edizione di “Suoni Magi”, la rassegna dedicata alle zampogne e ai suoni antichi, ideata e organizzata dall’Amministrazione comunale. Un evento che negli anni è diventato appuntamento identitario, capace di unire memoria, musica e territorio.«Paes’ e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
