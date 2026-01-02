Sull’ex Ilva dovrebbe essere il capitale pubblico a decidere non il contrario

Loris Scarpa, coordinatore siderurgia Fiom Cgil, ha espresso preoccupazione riguardo alla trattativa in esclusiva tra l’ex Ilva e Flacks, sottolineando che le decisioni sulla gestione dovrebbero spettare al pubblico. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla tutela degli interessi collettivi, evidenziando l’importanza di un ruolo chiaro e responsabile delle istituzioni nella gestione di un patrimonio strategico come l’ex Ilva.

Ex Ilva, è quasi fatta per il fondo Flacks. Ma i giudici dicono ancora no al dissequestro - Il gruppo americano la dà per fatta: "Investiamo 5 miliardi e diamo un futuro ... huffingtonpost.it

ILVA, SVOLTA NELLE TRATTATIVE: SCELTO IL FONDO AMERICANO FLACKS GROUP PER IL RILANCIO Dopo giorni di indiscrezioni e attese, arriva la conferma ufficiale sulla futura gestione dell’ex Ilva. I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva - facebook.com facebook

Flacks, accordo con il governo sull'Ilva. Garantiamo il futuro. Investimento fino a 5 miliardi di euro. Allo stato quota del 40% #ANSA x.com

