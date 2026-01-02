Sull’ex Ilva dovrebbe essere il capitale pubblico a decidere non il contrario

Loris Scarpa, coordinatore siderurgia Fiom Cgil, ha espresso preoccupazione riguardo alla trattativa in esclusiva tra l’ex Ilva e Flacks, sottolineando che le decisioni sulla gestione dovrebbero spettare al pubblico. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla tutela degli interessi collettivi, evidenziando l’importanza di un ruolo chiaro e responsabile delle istituzioni nella gestione di un patrimonio strategico come l’ex Ilva.

Loris Scarpa, coordinatore siderurgia Fiom Cgil, avete reagito duramente alla notizia della trattativa in esclusiva con Flacks per l’ex Ilva. Cosa temete? Prediligere un confronto con il sindacato per trovare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

