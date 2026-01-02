Sull’ex Ilva dovrebbe essere il capitale pubblico a decidere non il contrario
Loris Scarpa, coordinatore siderurgia Fiom Cgil, ha espresso preoccupazione riguardo alla trattativa in esclusiva tra l’ex Ilva e Flacks, sottolineando che le decisioni sulla gestione dovrebbero spettare al pubblico. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla tutela degli interessi collettivi, evidenziando l’importanza di un ruolo chiaro e responsabile delle istituzioni nella gestione di un patrimonio strategico come l’ex Ilva.
Loris Scarpa, coordinatore siderurgia Fiom Cgil, avete reagito duramente alla notizia della trattativa in esclusiva con Flacks per l’ex Ilva. Cosa temete? Prediligere un confronto con il sindacato per trovare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Ex Ilva a Flacks Group per 1 euro e 1.200 operai a casa, la trattativa con il Governo - Accordo vicino per l’ex Ilva: Flacks Group offre 1 euro, 5 miliardi di investimenti e licenziamenti. quifinanza.it
Ex Ilva, è quasi fatta per il fondo Flacks. Ma i giudici dicono ancora no al dissequestro - Il gruppo americano la dà per fatta: "Investiamo 5 miliardi e diamo un futuro ... huffingtonpost.it
ILVA, SVOLTA NELLE TRATTATIVE: SCELTO IL FONDO AMERICANO FLACKS GROUP PER IL RILANCIO Dopo giorni di indiscrezioni e attese, arriva la conferma ufficiale sulla futura gestione dell’ex Ilva. I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva - facebook.com facebook
Flacks, accordo con il governo sull'Ilva. Garantiamo il futuro. Investimento fino a 5 miliardi di euro. Allo stato quota del 40% #ANSA x.com
