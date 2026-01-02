Sulle liste d’attesa in Sicilia | ecco i conti che non tornano

Le liste d’attesa in Sicilia continuano a rappresentare una sfida per il sistema sanitario regionale. Recentemente, alla Corte dei Conti è stato presentato un report sull’attività di recupero dei ritardi accumulati tra il 2020 e il 2024, evidenziando discrepanze e criticità che richiedono un’attenta analisi. Questo dossier mette in luce i conti che, a prima vista, sembrano non tornare, sollevando importanti questioni sulla gestione delle liste di attesa nell’isola.

Quando hanno ricevuto la tabella che riassumeva l’attività di recupero dei ritardi accumulati fra il 2020 e il 2024 sulle richieste di esami e terapie, alla Corte dei Conti non credevano ai loro occhi. Secondo questi dati più di un ospedale avrebbe recuperato fra l’89 e il 100% dei ritardi. E al Policlinico di Palermo hanno dichiarato di aver fatto pure meglio, un exploit: hanno recuperato molto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

