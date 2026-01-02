Sulla via delle origini a Gatteo tour guidato alla mostra archeologica
Il 4 gennaio, in occasione delle festività natalizie, la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo organizza un tour guidato alla mostra archeologica “Sulla via delle origini”. Un’occasione per scoprire reperti e storie del passato, aperta a tutta la comunità. La visita offre un’opportunità di approfondimento culturale in un ambiente accessibile e informativo.
In occasione delle festività natalizie, domenica 4 gennaio la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” apre eccezionalmente le porte per permettere a tutti di visitare la mostra “Sulla via delle origini”. Durante la mattinata sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite, in programma alle ore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
