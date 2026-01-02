Sul primo weekend dell' anno splende il sole poi tornerà il freddo
Il primo weekend dell’anno nel Lecchese si presenta con tempo stabile e soleggiato, offrendo condizioni favorevoli per attività all’aperto. Dopo un avvio di anno caratterizzato da cielo sereno e temperature in leggero aumento, è previsto un ritorno al freddo nelle giornate successive. Un’occasione per godere di un inizio di anno tranquillo e soleggiato, prima di un possibile calo delle temperature.
Inizio dell'anno caratterizzato dal bel tempo e da una certa stabilità atmosferica. Il primo weekend del 2026 garantirà sole e cielo sereno sul Lecchese, con temperature in leggero rialzo. Da lunedì, però, un nuovo fronte freddo causerà un calo termico e dopo l'Epifania potrebbe arrivare la neve. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
