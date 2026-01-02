Il match tra Sudafrica e Camerun, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, rappresenta un momento importante per entrambe le nazionali. In questa fase della competizione, si sfidano due squadre con storie e tradizioni sportive di rilievo, alla ricerca della qualificazione ai quarti. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. Due delle nazionali di nobili tradizioni si giocano l’accesso tra le prime quattro della competizione continentale. Sudafrica-Camerun si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Al Medina di Rabat. SUDAFRICA-CAMERUN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Due vittorie e una sconfitta per il Sudafrica nella fase eliminatoria. Foster e compagni hanno chiuso il Gruppo b in seconda posizione alle spalle dell’Egitto e davanti ad Angola e Zimbawe. Avventura cominciata col successo per 2-1 proprio sugli angolani, poi la sconfitta contro l’Egitto, e la vittoria qualificazione contro lo Zimbawe. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sudafrica-Camerun, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Mali-Tunisia, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Senegal-Sudan, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Classifiche Coppa d'Africa: l'Algeria vince ancora, il Burkina Faso agli ottavi; Dove vedere Sudafrica-Camerun domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; L’Algeria di Petkovic batte anche la Guinea Equatoriale; Tabellone Coppa d’Africa 2026: il calendario dagli ottavi alla finale, programma, orari, tv.

Dove vedere Sudafrica-Camerun domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Sudafrica e Camerun si affrontano in uno degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025: la diretta della partita è gratis e in chiaro per tutti. goal.com