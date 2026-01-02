Sud e Nord si incontrano nel gusto e nel diritto | Salerno e Treviso uniscono gelato artigianale e innovazione legale

Da notizieaudaci.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salerno e Treviso si incontrano in un progetto che unisce l’artigianato del gelato e l’innovazione legale. Questa collaborazione tra Sud e Nord Italia mira a creare un modello di eccellenza, promuovendo il valore del territorio e dell’innovazione, con un’attenzione anche alle prospettive europee. Un ponte tra due realtà, dove gusto e diritto si incontrano per valorizzare le eccellenze italiane.

Il ponte tra Sud e Nord Italia: nascita di una partnership innovativa. Un nuovo progetto unisce Sud e Nord Italia in un connubio unico tra mondo giuridico e gelato artigianale, con lo sguardo rivolto all’Europa. Protagonisti sono l’avvocato Francesco Liguori, professionista salernitano attivo nel contesto italo-tedesco, e Davide Pascon, maestro gelatiere di Tarzo, anima della celebre gelateria Davide Gelati, affacciata sul Lago di Costanza a Meersburg. L’iniziativa nasce dall’idea di combinare competenze, sapori e visione internazionale, trasformando una semplice chiacchierata informale in un progetto concreto con potenzialità globali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

sud e nord si incontrano nel gusto e nel diritto salerno e treviso uniscono gelato artigianale e innovazione legale

© Notizieaudaci.it - Sud e Nord si incontrano nel gusto e nel diritto: Salerno e Treviso uniscono gelato artigianale e innovazione legale

Leggi anche: San Giovanni Valdarno si scioglie nel gusto: arriva la grande Festa del Cioccolato artigianale

Leggi anche: L’innovazione è una tradizione: Palermo torna capitale mondiale del gelato artigianale con lo Sherbeth

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Festival Gusto. Poker d'assi da nord a sud - la masterclass - Metti in tavola Bufala DOP, Pecorino Romano DOP, Prosciutto di San Daniele e tre tipi di Franciacorta: il meglio dell’arte casearia italiana e il principe dei prosciutti alla corte del prestigioso ... repubblica.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.