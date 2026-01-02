Sud e Nord si incontrano nel gusto e nel diritto | Salerno e Treviso uniscono gelato artigianale e innovazione legale

Salerno e Treviso si incontrano in un progetto che unisce l’artigianato del gelato e l’innovazione legale. Questa collaborazione tra Sud e Nord Italia mira a creare un modello di eccellenza, promuovendo il valore del territorio e dell’innovazione, con un’attenzione anche alle prospettive europee. Un ponte tra due realtà, dove gusto e diritto si incontrano per valorizzare le eccellenze italiane.

Il ponte tra Sud e Nord Italia: nascita di una partnership innovativa. Un nuovo progetto unisce Sud e Nord Italia in un connubio unico tra mondo giuridico e gelato artigianale, con lo sguardo rivolto all'Europa. Protagonisti sono l'avvocato Francesco Liguori, professionista salernitano attivo nel contesto italo-tedesco, e Davide Pascon, maestro gelatiere di Tarzo, anima della celebre gelateria Davide Gelati, affacciata sul Lago di Costanza a Meersburg. L'iniziativa nasce dall'idea di combinare competenze, sapori e visione internazionale, trasformando una semplice chiacchierata informale in un progetto concreto con potenzialità globali.

