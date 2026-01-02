Per seguire Italia-Svizzera alla United Cup 2026, scopri canali, orari e modalità di visione. Il match, trasmesso in diretta tv e streaming, rappresenta l’esordio ufficiale delle nazionali nella competizione. Consulta il programma completo, gli orari singoli e doppi e le piattaforme disponibili per non perdere nessun istante di questa importante occasione sportiva.

La tensione sale, l’adrenalina aumenta e i giocatori non vedono l’ora di scendere in campo per l’esordio ufficiale nella competizione. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone C della United Cup, l’inizio del tie è previsto alle 10:00 italiane, l’Italia affronta la Svizzera alla RAC Arena di Perth nella sessione serale di domenica 4 gennaio. Ad aprire il programma sarà il match di singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic. La numero otto WTA affronta quello che potrebbe rappresentare lo snodo chiave della sfida contro una rivale che ha saputo riproporsi ad ottimi livelli dopo la pausa per la maternità e con cui il bilancio dei precedenti è sul 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming

Leggi anche: Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dove vedere Arsenal-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro: non solo musica. I film imperdibili; Tra concerti, fuorionda improbabili e countdown, Capodanno in tv non cambia mai (anche quest'anno); I film da vedere in tv il 25 e 26 dicembre: in prima serata su Rai, Finivest e La7.

Su che canale vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming - La tensione sale, l'adrenalina aumenta e i giocatori non vedono l'ora di scendere in campo per l'esordio ufficiale nella competizione. oasport.it