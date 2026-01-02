Stream Live Pergola presenta il suo omaggio agli avellinesi

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ci tenevo a fare una cosa qui. A partire da Avellino, da casa mia, dal capoluogo della provincia”. Francesco Pergola, giovanissimo cantautore avellinese ha presentato così, questa mattina, in una conferenza stampa allo Spazio Arena, l’evento gratuito organizzato a l Cineteatro Partenio il prossimo 9 gennaio, il primo per lui con una full band ed il primo nella sua citta’: ” E’ stata una scelta naturale quella di organizzare un concerto gratuito per la mia città. Essendo legato al mio territorio”. L’evento si chiamerà Stream Live e come ha spiegato Pergola: “ mi vedra’ protagonista insieme alla band, sette elementi, me compreso: chitarra, basso, tastiera e cori “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

