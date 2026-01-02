Stranger Things in arrivo uno spin-off | Una storia completamente diversa
Dopo nove anni dalla scomparsa di Will Byers, Stranger Things ha concluso la sua storia principale. Ora, si prepara a tornare con uno spin-off intitolato
Nove anni dopo la scomparsa di Will Byers, Stranger Things ha deliziato per l'ultima volta i suoi fan. E lo ha fatto in grande stile, con una puntata finale ricca di suspence e di colpi di scena. Cinque stagioni in totale per quella che è diventata a tutti gli effetti la serie più amata dagli utenti di Netflix. E che ci ha riportati indietro nel tempo, nell'America di Ronald Reagan dove tutto era possibile e dove il destino del mondo poteva essere affidato all'eroismo di cinque bambini nerd. Le biciclette, i cinema, i blockbuster: tutto profuma di anni Ottanta. Le avventure di Hawkins finiscono qui? Sembra proprio di no. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Deep Purple, Ian Gillan: “Ho scoperto per caso di Child in Time in Stranger Things, non ho la TV” Il leggendario frontman inglese: "Non ho Netflix. Non ho una TV. Quindi per me è tutta una sorpresa" #StrangerThings #DeepPurple - facebook.com facebook
Il finale della serie dei Duffer privilegia l’emozione rispetto alla spiegazione, chiudendo soprattutto le storie dei suoi protagonisti. Tra nostalgia, lacrime e legami che resistono al tempo, Stranger Things si congeda dal suo pubblico x.com
