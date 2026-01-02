Stranger Things è finita | un addio imperfetto ma fedele a tutto quello che siamo diventati insieme

Da vanityfair.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni, Stranger Things si conclude con un finale che privilegia l’emozione e il senso di chiusura, lasciando aperti alcuni interrogativi. La serie dei Duffer si prende il tempo di chiudere le storie dei personaggi principali, offrendo un addio che riflette la crescita e i ricordi condivisi. Un momento di riflessione per i fan, che hanno vissuto un viaggio intenso e fedele alle emozioni vissute insieme nel corso delle stagioni.

