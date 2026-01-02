stranger things conquista i box uffice usa superando quota 25 milioni di dollari

La puntata conclusiva della serie creata dai fratelli Duffer è stata proiettata anche in numerose sale, registrando molti sold out. La scelta di portare l'episodio finale di Stranger Things al cinema sembra si sia rivelata vincente. Secondo le fonti di Deadline, gli incassi ottenuti negli Stati Uniti potrebbero arrivare a quota 30 milioni di dollari, anche se risulta complicato delineare in modo chiaro i guadagni, considerando che l'accesso alle proiezioni era gratis. I dati relativi alle proiezioni di Stranger Things In soli due giorni di programmazione nei cinema, l'epilogo dello show creato dai fratelli Duffer ha superato i 25 milioni di dollari ai box office. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

