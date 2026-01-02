Stranger Things 6 non si farà | il futuro della serie e gli spin off dopo il finale della quinta stagione

Stranger Things 6 non è in programma, segnando la conclusione della serie con la quinta stagione. Dopo il finale, Netflix sta comunque sviluppando progetti e spin-off per espandere l'universo di Hawkins, offrendo ai fan nuove possibilità di approfondimento e narrazione. Questo percorso mira a mantenere vivo l'interesse intorno alla storia e ai personaggi, anche al di fuori della serie principale.

Mentre il mondo saluta Undici e i suoi amici, Netflix sta già costruendo l'Universo espanso di Hawkins. Tra voci di uno spin-off e una serie animata già in cantiere, ecco come continuerà la saga dei fratelli Duffer. Attenzione: l'articolo contiene spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

