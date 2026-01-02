Stranger Things 5 svelato il film dell’appuntamento tra Max e Lucas | è un cult degli anni ’90

In Stranger Things 5, è stato svelato il film che ritrae l’incontro tra Max Mayfield e Lucas Sinclair, un momento molto atteso dai fan. Questa scena, promessa sin dalla terza stagione, rappresenta un punto importante nel finale della serie, offrendo un collegamento tra i personaggi e la narrazione complessiva. La scena si inserisce nel contesto di un finale che chiude con semplicità e rispetto la storia di Hawkins.

Il finale di serie di Stranger Things ha regalato ai fan uno dei momenti più attesi degli ultimi anni: l'appuntamento al cinema tra Max Mayfield e Lucas Sinclair, promesso sin dalla terza stagione e rimandato a causa degli eventi drammatici che hanno colpito Hawkins. Ora i fratelli Duffer hanno rivelato quale film stessero guardando i due giovani protagonisti durante quella scena romantica conclusiva. In un'intervista rilasciata a Netflix attraverso la piattaforma Tudum, Matt e Ross Duffer hanno svelato che Max e Lucas stavano guardando Ghost – Fantasma, il film del 1990 con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

