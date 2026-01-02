Strage in Svizzera sicurezza sotto accusa | poche vie di fuga? Gli esperti | Almeno 500 gradi una vera palla di fuocoCos' è il flashover

La tragedia di Capodanno al bar Le Constellation in Svizzera ha sollevato dubbi sulla sicurezza degli edifici, in particolare sulla presenza di vie di fuga adeguate. Gli esperti spiegano che l'incendio ha raggiunto temperature superiori ai 500 gradi, creando una palla di fuoco nota come flashover. Questa situazione mette in luce l'importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di adeguate misure di prevenzione per evitare drammi simili.

Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza. La procuratrice: “Priorità all’identificazione delle vittime” - La procuratrice Pilloud indaga sulle cause dell'incendio e punta all'identificazione delle vittime ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”, l’ambasciatore: “C’erano alte uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it

La procuratrice sulla strage di Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: fuoco dalle candele scintillanti - facebook.com facebook

La procuratrice sulla strage di Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: fuoco dalle candele scintillanti x.com

