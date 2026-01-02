Strage in Svizzera per l' identificazione ci vorranno giorni | Lavoro molto difficile L' ambasciatore | dispersi 6 italiani

L’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato circa quaranta vittime, tra cui sei italiani ancora dispersi. L’identificazione delle vittime richiederà diversi giorni, a causa delle difficoltà legate alle condizioni dei corpi. Le autorità stanno lavorando per stabilire le identità e fornire chiarimenti sulle circostanze dell’incidente, mentre le famiglie attendono notizie.

Sono sei i ragazzi italiani dispersi dopo la strage di Crans-Montana in Svizzera: identificati 12 feriti - Montana mentre risulterebbero ancora dispersi 6 italiani in Svizzera: le ultime notizie ... ultimenotizieflash.com

Strage a Crans Montana, chi sono gli italiani coinvolti - L'ultimo bilancio aggiornato della strage di Capodanno a Crans- msn.com

Strage in Svizzera come a Corinaldo, 47 morti e 100 feriti: «C'era un party di Capodanno per under 17». L'incendio e... - facebook.com facebook

Strage di Capodanno in Svizzera - gli ultimi aggiornamenti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.