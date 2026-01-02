Strage in Svizzera per l' identificazione ci vorranno giorni | Lavoro molto difficile L' ambasciatore | dispersi 6 italiani
L’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato circa quaranta vittime, tra cui sei italiani ancora dispersi. L’identificazione delle vittime richiederà diversi giorni, a causa delle difficoltà legate alle condizioni dei corpi. Le autorità stanno lavorando per stabilire le identità e fornire chiarimenti sulle circostanze dell’incidente, mentre le famiglie attendono notizie.
L'identificazione delle vittime dell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera, dove un rogo nel locale Le Constellation ha ucciso una quarantina di persone, sarà molto difficile: lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it
