Strage in Svizzera il gestore del College | Uscite d’emergenza e fiamme ‘fredde’ qui è tutto sicuro

Una tragedia ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Un incendio nel locale Constellation ha causato numerose vittime, suscitando grande cordoglio. Il gestore del college ha dichiarato che tutte le uscite di emergenza erano funzionanti e che le fiamme erano “fredde”, sottolineando che la sicurezza dell’edificio era stata rispettata. La vicenda rimane sotto inchiesta per chiarire le cause dell’incidente.

