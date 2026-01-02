Strage in Svizzera il gestore del College | Uscite d’emergenza e fiamme ‘fredde’ qui è tutto sicuro
Una tragedia ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Un incendio nel locale Constellation ha causato numerose vittime, suscitando grande cordoglio. Il gestore del college ha dichiarato che tutte le uscite di emergenza erano funzionanti e che le fiamme erano “fredde”, sottolineando che la sicurezza dell’edificio era stata rispettata. La vicenda rimane sotto inchiesta per chiarire le cause dell’incidente.
Una notte di festa finita nel modo più drammatico. La strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, nota località sciistica del cantone Vallese in Svizzera, dove un incendio scoppiato all’interno del locale Constellation ha provocato decine di vittime, ha scosso l’opinione pubblica europea e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: "Emergenza sicurezza, qui è tutto bloccato"
Leggi anche: Strage a Crans-Montana: 40 morti e 100 feriti al party di Capodanno per under 17 nella località sciistica svizzera. «Le fiamme e gli scoppi, una carneficina» | LIVE Tajani: non escluse vittime italiane
Strage di Capodanno in Svizzera, il racconto di un testimone sardo, Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena, accorso dopo l'esplosione. Almeno 40 i morti confermati e 115 i feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio. Sono 19 gli italiani coinvolti: 13 i ric - facebook.com facebook
++ Strage di Capodanno in Svizzera - La nota del Ministero sugli italiani coinvolti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.