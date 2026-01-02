Strage in Svizzera il gestore del College | Uscite d’emergenza e fiamme ‘fredde’ qui è tutto sicuro

Da ferraratoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Un incendio nel locale Constellation ha causato numerose vittime, suscitando grande cordoglio. Il gestore del college ha dichiarato che tutte le uscite di emergenza erano funzionanti e che le fiamme erano “fredde”, sottolineando che la sicurezza dell’edificio era stata rispettata. La vicenda rimane sotto inchiesta per chiarire le cause dell’incidente.

Una notte di festa finita nel modo più drammatico. La strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, nota località sciistica del cantone Vallese in Svizzera, dove un incendio scoppiato all’interno del locale Constellation ha provocato decine di vittime, ha scosso l’opinione pubblica europea e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

strage in svizzera il gestore del college uscite d8217emergenza e fiamme 8216fredde8217 qui 232 tutto sicuro

© Ferraratoday.it - Strage in Svizzera, il gestore del College: “Uscite d’emergenza e fiamme ‘fredde’, qui è tutto sicuro”

Leggi anche: "Emergenza sicurezza, qui è tutto bloccato"

Leggi anche: Strage a Crans-Montana: 40 morti e 100 feriti al party di Capodanno per under 17 nella località sciistica svizzera. «Le fiamme e gli scoppi, una carneficina» | LIVE Tajani: non escluse vittime italiane

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.