Strage in Svizzera il dramma di un testimone | Fumo urla persone bruciate e gente a terra Sembrava l?inferno

Da leggo.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, un incendio ha causato panico e confusione tra i presenti. Testimoni raccontano di urla, fumo e persone che cercavano di mettersi in salvo, mentre le fiamme si diffondevano rapidamente. L’incidente ha provocato gravi conseguenze, lasciando dietro di sé un’immagine di caos e dolore in un evento che avrebbe dovuto essere di festa.

Urla, fumo, persone che corrono verso l?uscita mentre le fiamme avanzano. In pochi secondi la festa di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in una scena di panico dentro il. 🔗 Leggi su Leggo.it

strage in svizzera il dramma di un testimone fumo urla persone bruciate e gente a terra sembrava linferno

© Leggo.it - Strage in Svizzera, il dramma di un testimone: «Fumo, urla, persone bruciate e gente a terra. Sembrava l?inferno»

Leggi anche: Il testimone oculare della strage di Crans-Montana: “I ragazzi urlavano, sembrava l’Apocalisse. Ho visto i corpi a terra”

Leggi anche: Strage di turisti in Svizzera, la testimone: «Ragazzi fuori dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti: una carneficina»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale; Strage a Capodanno a Crans-Montana: almeno 40 morti, centinaia di feriti. Diversi italiani dispersi - Polizia elvetica: Prevediamo molti stranieri fra vittime; Crans-Montana, la testimone: «Una carneficina, i ragazzi uscivano dal locale insanguinati»; Tragedia in Svizzera a Capodanno: i nomi degli italiani dispersi e feriti, numeri utili e aggiornamenti per i familiari.

strage svizzera dramma testimoneStrage in Svizzera, un testimone: «Fumo, urla, persone bruciate e gente a terra. Sembrava l’inferno» - Urla, fumo, persone che corrono verso l’uscita mentre le fiamme avanzano. leggo.it

strage svizzera dramma testimoneStrage di Capodanno in Svizzera, il racconto di un testimone sardo - Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena, accorso dopo l'esplosione: "Locale senza vie d ... rainews.it

strage svizzera dramma testimoneIl testimone sardo della strage di Crans-Montana: "Si vedevano le fiammate e i ragazzi uscire" - Ultimo bilancio della tragedia di Capodanno: 47 morti, 6 italiani dispersi e 13 feriti in ospedale. rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.