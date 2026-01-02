Strage in Svizzera il dramma di un testimone | Fumo urla persone bruciate e gente a terra Sembrava l?inferno
Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, un incendio ha causato panico e confusione tra i presenti. Testimoni raccontano di urla, fumo e persone che cercavano di mettersi in salvo, mentre le fiamme si diffondevano rapidamente. L’incidente ha provocato gravi conseguenze, lasciando dietro di sé un’immagine di caos e dolore in un evento che avrebbe dovuto essere di festa.
Urla, fumo, persone che corrono verso l?uscita mentre le fiamme avanzano. In pochi secondi la festa di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in una scena di panico dentro il. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Il testimone oculare della strage di Crans-Montana: “I ragazzi urlavano, sembrava l’Apocalisse. Ho visto i corpi a terra”
Leggi anche: Strage di turisti in Svizzera, la testimone: «Ragazzi fuori dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti: una carneficina»
Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale; Strage a Capodanno a Crans-Montana: almeno 40 morti, centinaia di feriti. Diversi italiani dispersi - Polizia elvetica: Prevediamo molti stranieri fra vittime; Crans-Montana, la testimone: «Una carneficina, i ragazzi uscivano dal locale insanguinati»; Tragedia in Svizzera a Capodanno: i nomi degli italiani dispersi e feriti, numeri utili e aggiornamenti per i familiari.
Strage in Svizzera, un testimone: «Fumo, urla, persone bruciate e gente a terra. Sembrava l’inferno» - Urla, fumo, persone che corrono verso l’uscita mentre le fiamme avanzano. leggo.it
Strage di Capodanno in Svizzera, il racconto di un testimone sardo - Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena, accorso dopo l'esplosione: "Locale senza vie d ... rainews.it
Il testimone sardo della strage di Crans-Montana: "Si vedevano le fiammate e i ragazzi uscire" - Ultimo bilancio della tragedia di Capodanno: 47 morti, 6 italiani dispersi e 13 feriti in ospedale. rainews.it
La procuratrice sulla strage di Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: fuoco dalle candele scintillanti x.com
La strage di Crans-Montana, in Svizzera, e gli appelli per la liberazione di Alberto Trentini: raccontiamo ogni giorno quello che succede, e in alcune giornate è più difficile. Riascolta la puntata di Tutta la città ne parla andata in onda questa mattina, qui https://s - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.