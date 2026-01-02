Strage in Svizzera il dramma di un testimone | Fumo urla persone bruciate e gente a terra Sembrava l?inferno

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, un incendio ha causato panico e confusione tra i presenti. Testimoni raccontano di urla, fumo e persone che cercavano di mettersi in salvo, mentre le fiamme si diffondevano rapidamente. L’incidente ha provocato gravi conseguenze, lasciando dietro di sé un’immagine di caos e dolore in un evento che avrebbe dovuto essere di festa.

Strage di Capodanno in Svizzera, il racconto di un testimone sardo - Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena, accorso dopo l'esplosione: "Locale senza vie d ... rainews.it

Il testimone sardo della strage di Crans-Montana: "Si vedevano le fiammate e i ragazzi uscire" - Ultimo bilancio della tragedia di Capodanno: 47 morti, 6 italiani dispersi e 13 feriti in ospedale. rainews.it

La procuratrice sulla strage di Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: fuoco dalle candele scintillanti x.com

La strage di Crans-Montana, in Svizzera, e gli appelli per la liberazione di Alberto Trentini: raccontiamo ogni giorno quello che succede, e in alcune giornate è più difficile. Riascolta la puntata di Tutta la città ne parla andata in onda questa mattina, qui https://s - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.