Dopo il grave incendio a Crans-Montana, in Svizzera, emergono i primi nomi dei cittadini italiani coinvolti, tra feriti e dispersi. La Farnesina invita alla massima cautela, sottolineando la complessità delle operazioni di identificazione. Si proseguono le verifiche per chiarire la situazione e fornire aggiornamenti certi sulle persone coinvolte nell’incidente.

Emergono i primi nomi dei ragazzi italiani feriti o dispersi dopo il devastante incendio a Crans-Montana, in Svizzera. La premier Giorgia Meloni, in una nota, ha ricordato che. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Strage in Svizzera, i primi nomi dei feriti e dispersi italiani dopo il rogo. La Farnesina: «Massima cautela, identificazione complessa»

Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti. Palazzo Chigi: “13 feriti e 6 dispersi italiani, identificazione vittime complessa”, ultime news

Leggi anche: Strage di Crans Montana, 47 morti. Tajani: «6 italiani dispersi e 13 feriti. L'identificazione delle vittime è molto complessa». I media: «Nel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età» | Cos'è successo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti; Strage di Capodanno in Svizzera, ecco chi sono gli italiani feriti o dispersi identificati dall’Unità di crisi della Farnesina; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi.

Strage in Svizzera, la diretta: decine di feriti in condizioni critiche. La prof italiana data per dispersa è tornata a casa - Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ... leggo.it