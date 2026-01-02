Strage in Svizzera i primi nomi dei feriti e dispersi italiani dopo il rogo La Farnesina | Massima cautela identificazione complessa
Dopo il grave incendio a Crans-Montana, in Svizzera, emergono i primi nomi dei cittadini italiani coinvolti, tra feriti e dispersi. La Farnesina invita alla massima cautela, sottolineando la complessità delle operazioni di identificazione. Si proseguono le verifiche per chiarire la situazione e fornire aggiornamenti certi sulle persone coinvolte nell’incidente.
Emergono i primi nomi dei ragazzi italiani feriti o dispersi dopo il devastante incendio a Crans-Montana, in Svizzera. La premier Giorgia Meloni, in una nota, ha ricordato che. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti. Palazzo Chigi: “13 feriti e 6 dispersi italiani, identificazione vittime complessa”, ultime news
Leggi anche: Strage di Crans Montana, 47 morti. Tajani: «6 italiani dispersi e 13 feriti. L'identificazione delle vittime è molto complessa». I media: «Nel locale anche 13enni, nessuno controllava l'età» | Cos'è successo
I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti; Strage di Capodanno in Svizzera, ecco chi sono gli italiani feriti o dispersi identificati dall’Unità di crisi della Farnesina; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi.
Strage in Svizzera, la diretta: decine di feriti in condizioni critiche. La prof italiana data per dispersa è tornata a casa - Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ... leggo.it
I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana - Ci sono anche italiani tra i dispersi della strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans- roma.corriere.it
Strage in Svizzera, la diretta. Palazzo Chigi: «Sei italiani dispersi e 11 feriti». Fuoco partito partito dalle candele sulle bottiglie champagne - Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ... leggo.it
Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h - facebook.com facebook
La procuratrice sulla strage di Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: fuoco dalle candele scintillanti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.