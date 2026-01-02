Strage in Svizzera Emanuele Galeppini è la prima vittima ufficiale | aveva 16 anni giocava a golf e viveva a Dubai con la famiglia
Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana ufficiale della strage di Crans-Montana, in Svizzera. Nato a Genova e residente a Dubai con la famiglia, era appassionato di golf. La sua morte rappresenta un dramma personale e una perdita per la comunità italiana, evidenziando la tragica portata dell’incidente avvenuto in Svizzera.
La prima vittima italiana ufficiale della strage di Crans-Montana, in Svizzera, è Emanuele Galeppini, 16 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con la. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Emanuele Galeppini è la prima vittima identificata: chi era
Leggi anche: Il 17enne Emanuele Galeppini è la prima vittima identificata: chi era il giovane golfista
Strage in Svizzera, 16enne genovese disperso. Il padre: Aiutatemi a trovarlo; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Emanuele e quel telefono muto: “Aiutateci a ritrovare nostro figlio”; Crans-Montana, gli appelli disperati dei genitori per ritrovare i figli dispersi: “Aiutateci”.
Strage in Svizzera, Emanuele Galeppini è la prima vittima ufficiale: aveva 16 anni, giocava a golf e viveva a Dubai con la famiglia - Montana, in Svizzera, è Emanuele Galeppini, 16 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con ... leggo.it
Strage di Crans-Montana, l’appello di un padre italiano: “Aiutatemi a trovare Emanuele” - Montana nella notte di Capodanno continua a tenere con il fiato sospeso decine di famiglie, in Svizzera e all’estero. thesocialpost.it
Strage dei ragazzi a Crans, 47 morti. FIG: tra di loro 17enne genovese Emanuele Galeppini - Intanto, Regione Liguria ha deciso di inviare in Svizzera, dal Centro Ustionati del Villa Scassi, un team specializzato di tre medici e un infermiere per fornire aiuto negli ospedali del Cantone ... ligurianotizie.it
Strage di giovani alla festa di Capodanno in Svizzera: «Identificazione vittime difficile» – Diretta Crans-Montana, molte famiglie (anche italiane) ancora nell’incertezza: atteso in mattinata il ministro degli Esteri - facebook.com facebook
Strage alla festa di Capodanno in Svizzera: le famiglie disperate x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.