Strage in Svizzera Eliot Thelen del Pescara tra i feriti | Ho visto cose orribili Non mi sento bene

Eliot Thelen, centrocampista della Primavera del Pescara, è tra i feriti nell’incendio avvenuto al bar Le Costellation di Crans-Montana, in Svizzera. L’atleta ha riferito di aver assistito a scene disturbanti e di non sentirsi bene dopo l’incidente. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità, che stanno approfondendo le cause dell’accaduto.

