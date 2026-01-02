Strage in Svizzera Eliot Thelen del Pescara tra i feriti | Ho visto cose orribili Non mi sento bene

Eliot Thelen, centrocampista della Primavera del Pescara, è tra i feriti nell’incendio avvenuto al bar Le Costellation di Crans-Montana, in Svizzera. L’atleta ha riferito di aver assistito a scene disturbanti e di non sentirsi bene dopo l’incidente. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità, che stanno approfondendo le cause dell’accaduto.

Eliot Thelen, centrocampista lussemburghese della Primavera del Pescara, è tra i feriti dell?incendio scoppiato al bar Le Costellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante i. 🔗 Leggi su Leggo.it

