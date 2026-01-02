Strage di Monreale la Procura chiude le indagini | in tre verso il processo

La Procura di Palermo ha recentemente chiuso le indagini preliminari relative alla strage di Monreale, avvenuta tra il 26 e il 27 aprile. Con l’avviso notificato prima di Capodanno, sono stati individuati tre soggetti che potrebbero essere chiamati a processo. Questa fase rappresenta un passo importante nell’iter giudiziario, che dovrà ora chiarire le responsabilità e fare luce sui fatti accaduti in quella notte.

Con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato prima di Capodanno, la Procura della Repubblica di Palermo ha concluso gli accertamenti sulla strage di Monreale, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi. Si tratta dell'atto propedeutico alla possibile richiesta di.

Strage di Monreale, chiuse le indagini - Oltre ai tre giovani già arrestati, c’è anche un quarto indagato PALERMO, 2 gennaio – La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla strage di Monreale ... monrealenews.it

Strage di Monreale, chiuse le indagini: i tre dello Zen rischiano l’ergastolo - Per la Procura, Calvaruso e Conti sarebbero stati i materiali esecutori, coloro che avrebbero esploso i colpi mortali. tp24.it

Chiuse le indagini sulla strage di Monreale, in tre verso il processo Rispondono del reato di strage (pena minima 24 anni) per la morte di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo, i primi due di 26 anni, l'altro di 23... - facebook.com facebook

Monreale, prima della strage: “Camminano armati, a sparare ci stanno due secondi” dlvr.it/TQ6ZM2 #Sicilia #LiveSicilia x.com

