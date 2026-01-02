Strage di Crans-Montana tra i feriti anche un giocatore della Primavera del Pescara

Durante l’incendio a Crans-Montana, sono rimasti feriti diversi giovani, tra cui Tahirys Dos Santos del Metz e Eliot Thelen, capitano dell’Under 19 del Pescara. Entrambi si trovavano nel locale al momento dell’incidente. La vicenda ha coinvolto persone di diverse nazionalità, evidenziando la gravità dell’evento e il coinvolgimento di giovani atleti in circostanze tragiche.

Non solo il 19enne terzino del Metz Tahirys Dos Santos, ma anche il giovane capitano dell’Under 19 del Lussemburgo Eliot Thelen, che gioca nella primavera del Pescara, era dentro il locale dentro il quale si è poi sviluppato l’incendio a Crans-Montana. Per quest’ultimo, secondo quanto riportano i media lussemburghesi, solo una lieve ferita alla mano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage di Crans-Montana, tra i feriti anche un giocatore della Primavera del Pescara Leggi anche: Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1 Leggi anche: Strage a Crans Montana, anche un 19enne di Baveno tra i feriti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Strage di Crans-Montana, Tajani: «Sei italiani dispersi e 13 feriti»; Strage di Crans Montana: arrivano i primi 3 pazienti al Niguarda dalla Svizzera. Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1 - Il 19enne ha riportato ustioni gravi ed è ricoverato in Germania. ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, il nuovo terribile bilancio: ecco dove si trovano i 13 italiani rimasti feriti - Le autorità svizzere hanno comunicato il bilancio della tragedia di Capodanno in Svizzera, dove si è verificata un’esplosione all’interno del locale Le Constellation, a Crans- notizie.it

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Crans- msn.com

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.