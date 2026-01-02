Strage di Crans-Montana spuntano le foto del locale prima dell’incendio | il dettaglio dei pannelli

Le Constellation di Crans-Montana, teatro della recente tragedia, ha sospeso le attività sui social media. Tuttavia, su TripAdvisor sono ancora visibili alcune immagini degli interni, risalenti al periodo precedente l’incendio. Le fotografie offrono uno sguardo dettagliato sull’ambiente del locale, con particolare attenzione ai pannelli e agli arredi, fornendo un quadro di come appariva prima dell’incidente.

Il locale Le Constellation di Cras-Montana ha chiuso tutti i profili social. Su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni. Le sale del locale erano ricoperte di legno. Il soffitto invece era pieno di pannelli fonoassorbenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Strage a Crans-Montana, bengala e fontane luminose vicine al soffitto: le foto del probabile innesco dell’incendio Leggi anche: Strage di Crans-Montana, cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Svizzera, spuntano i primi nomi degli italiani dispersi e feriti; Esplosione in Svizzera, 40 morti e 100 feriti – VIDEO; Esplosione in Svizzera, 19 gli italiani dispersi; STRAGE CRANS-MONTANA/ Quella tragedia di capodanno che mette a nudo la promessa della vita. Strage di Crans-Montana, spuntano le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli - Su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni. fanpage.it

Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza. La procuratrice: “Priorità all’identificazione delle vittime” - La procuratrice Pilloud indaga sulle cause dell'incendio e punta all'identificazione delle vittime ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, il racconto dei testimoni: "Sembrava un film dell'orrore" - Al momento sono 47 le vittime e oltre 100 i feriti in seguito all’esplosione all’interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. La deflagrazione innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.